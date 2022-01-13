На сайте президента зарегистрирована петиция о награждении офицеров, которые готовили спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"

На официальном сайте Офиса Президента в разделе "Петиции" зарегистрирована петиция к главе государства "О награждении государственными наградами офицеров, причастных к спецоперации по подготовке задержания преступников из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Инициатором петиции является Глеб Бабич, зарегистрировавший ее 19 ноября прошлого года. В настоящее время эту петицию поддержали чуть больше 11 тысяч человек. Напомним, для того чтобы президент ее рассмотрел, необходимы 25 тысяч голосов.

"Подготовка спецоперации по задержанию российских террористов из так называемой ЧВК "Вагнер" стала результатом блестящей работы украинских спецслужб, которые доказали умение работать на уровне опытных разведок мира. Высокий профессионализм украинских офицеров - яркий пример преданного служения Родине, пример, вдохновляющий наших воинов, ежедневно защищающих Украину от российских оккупантов. Также это огромный вклад в общее дело победы над агрессором и увеличение аворитета государства на международной арене", - говорится в тексте петиции.

"Мы, более 1000 участников российско-украинской войны, объединены в ОО "Республіка. Брати по Зброї", гордимся профессиональным подвигом наших собратьев. Мы призываем президента Украины наградить всех причастных к планированию и подготовке спецоперации, которая должна была привести к задержанию преступников, которые убивали наших воинов и мирных граждан на Донбассе в составе российско-оккупационных войск - высшими государственными наградами, в частности, бывшего главу ГУР МОУ Василия Бурбу и первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого. Героизм настоящих защитников Украины должен быть достойно отмечен государством!", - говорится далее.

Подписать петицию можно по ссылке.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.