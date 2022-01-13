"Мы на грани закрытия": глава "Укрхлебпрома" предупредил о возможности повторения в Украине казахстанского сценария

Несмотря даже на принятое правительством постановление о предоставлении хлебной отрасли газа по льготным ценам, хлебозаводы за 2 недели действия этого постановления так и не получили льготного газа, из-за чего многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день, что может обернуться большими проблемами с наличием хлеба на полках украинских магазинов.





Постановление Кабинета министров Украины об установлении льготных цен на поставку природного газа производителям продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, не выполняется, что ставит, в частности, хлебную отрасль на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины.

Об этом в комментарии Delo.ua заявил Александр Васильченко, глава ассоциации "Укрхлебпром".

Всеукраинская ассоциация пекарей 11 января направила украинским властям, в частности президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, официальное обращение с просьбой принять меры относительно разблокировки действия постановления правительства №1435, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров.





В ассоциации поясняют, что хотя правительство приняло 30 декабря 2021 года вышеуказанное постановление, оно не выполняется поставщиками газа "из-за выдуманных причин" — хлебозаводы и другие производители социально значимых продуктов питания до сих пор не получили контракты на покупку газа по льготной цене.

"Большинство хлебопекарских предприятий купило газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам. Поставки газа на льготных условиях нам обещали в начале января, потом сроки были перенесены на 10-11 января, 10 января с утра была определена дата проведения торгов 12 января, в конце дня ее отложили до 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам", — сказано в обращении ассоциации.

В письме отмечается, что у пекарей нет возможности купить газ по рыночным ценам, поскольку это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок. Речь идет в первую очередь о муке.

"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки", — отмечает "Укрхлебпром".

"К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", — добавил в комментарии Delo.ua Александр Васильченко.

Напомним, 31 декабря 2021 года Кабинет министров установил в размере не выше 1% торговую надбавку за поставку природного газа собственной добычи производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

Решение распространяется на компании, для которых основным видом деятельности является производство муки пшеничной первого сорта, молока пастеризованного жирностью 2,5% (в пленке), хлеба ржано-пшеничного, яиц куриных категории С1, птицы (тушки куриной), а также батона и подсолнечного масла, которые были внесены в соответствующий перечень также 30 декабря.

При этом действие данного постановления должно продлиться до конца карантина по Covid-19, но не дольше конца апреля 2022 года.

В свою очередь постановлением №1433 Кабмин также обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.

Напомним, что накануне представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 грн за кубометр с января.