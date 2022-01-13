Киевское теротделение АМКУ начало расследование по закупкам КП "УкрКиевстройреконструкция" и "Киевжилэксплуатация"

На этой неделе территориальное отделение АМКУ начало расследование по закупкам столичных коммунальных предприятий "УкрКиевстройреконструкция" и "Киевжилэксплуатация".

Об этом написал в фейсбук глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Закупки коммунальных предприятий без всякой конкуренции и вводящая в заблуждение реклама: новый год в АМКУ начался с открытия дел, которые очень напоминают все то, чем занимались в 2021-м", - пишет он.

По информации Хмельницкого, уже на этой неделе начали расследование по закупкам столичных коммунальных предприятий "УкрКиевстройреконструкция" и "Киевжилэксплуатация".

"Тендеры обоих технически "разыграли" между собой две строительные компании - ООО "РК "ИЗОЛ" и ООО "Строительная компания "МЕГА СТАЙЛ", которые не захотели честно конкурировать при участии в процедуре закупки по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений на 62 миллиона гривен .Северное теротделение АМКУ выявило признаки заговора и инициировало открытие дела", - отмечает он.

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По его словам, такое же дело открыто по закупке труб коммунальным предприятием "Мариупольтеплосеть". Тендер на 15 миллионов гривен имеет все признаки искажения конкуренции.

"Закупки без реальной конкуренции со стороны коммунальщиков – постоянная проблема, с которой Северное теротделение имеет дело. Мы снова и снова напоминаем тендерным комитетам и участникам закупок о необходимости проводить процедуры прозрачно и правильно. Кто хочет – соблюдает Закон и честно конкурирует. Кто не хочет – в результате получает расследование", – продолжает он.

"Еще одна "болевая точка" - недобросовестные действия производителей продуктов питания. На этот раз плавленого сырка с гордым названием "Пармезан". ООО "Террафуд" продает этот продукт, хотя на самом деле он состоит не из сыра, имеющего защищенное географическое указание "Пармезан", а просто содержит "добавление сырного порошка "Пармезан". Мы считаем, что такое название может вводить людей в заблуждение и наличие признаков нарушения статьи 15-1 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции", - добавляет председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ.