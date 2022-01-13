В Кремле сравнили возможные санкции США против Путина с разрывом отношений

Введение санкций против президента России Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.

Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Прес-ссекретарь президента РФ отметил, что в таком случае Россия будет делать то, что лучше отвечает интересам государства.

"Введение санкций против главы государства или против главы России ― это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений. Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны", ― сказал Песков.

Напомним, ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против РФ. Кроме того, они предлагают ввести санкции в отношении банковского сектора России и газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем демократы рассматривают введение санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил.

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