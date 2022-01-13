Новости

В случае полномасштабного вторжения РФ Украине не хватит имеющихся ПТРК, - военный эксперт Карбер

9 51169
В случае полномасштабного вторжения РФ Украине не хватит имеющихся ПТРК, - военный эксперт Карбер
В случае полномасштабной войны с РФ Украине нужно будет иметь в своем активе гораздо больше противотанковых управляемых ракет - как отечественного производства, так и американских Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил американский военный эксперт в области обороны и нацбезопасности доктор Филипп Карбер.

По его словам, того количества пусковых установок и ракет Javelin, которые сейчас имеют ВСУ, будет достаточно для сдерживания нынешней линии боевых действий.

"Для прикрытия фронта в шесть раз большего Украине понадобится ужасно больше противотанковых управляемых ракет, чем у них есть сейчас или же мы поставили", - отметил эксперт.

В то же время Карбер добавил, что американские ПТРК должны стать эффективным оружием против российской агрессии.

"Понятно, что свидетельство того, что РФ установила импровизированные укрытия для своих танковых башен, демонстрирует, что Javelin имеет как тактическое, так и сдерживающее влияние, непропорциональное небольшому количеству поставленных вооружений", - пояснил он.

В то же время американские эксперты подчеркивают, что у Украины есть и собственные мощные ПТРК, которые могут эффективно бороться с российской угрозой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы предлагают поставлять Украине вооружение, которое ранее планировалось использовать в Афганистане

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ну да, скоро уже 3 года, как закупают шлак у криворожских меткомбинатов и метзаводов вместо ПТРК. Откуда им взяться если оборонный заказ эти уроды не просто провалили, а саботировали и похерили. От ПТРК в офшоры ни чего на Оман не перевести, как от шлака.
  • Дмитрий Ч
    https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу

    Причина - відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень
  • игорь полковник
    Что вы такое пишите? Зоолог данилов ,пишет что Украина не готовится к войне с козлостаном! А вы все переживаете про какие то ракетные комплексы. Нелох на лыжах ,шобла на мальдивах.какие ракеты ?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости