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Угроза реальна. Войска РФ "постоянно практикуют форму атаки с моря", - вице-адмирал ВМС Тарасов

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Угроза реальна. Войска РФ "постоянно практикуют форму атаки с моря", - вице-адмирал ВМС Тарасов
Если Россия начнет вторжение в Украину с моря, военно-морские силы дадут отпор любой попытке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом британскому телеканалу Sky News заявил заместитель командующего ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов.

"Хотите мира – готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отразить любой десант противника", – сказал Тарасов.

Вице-адмирал заявил, что российские войска "постоянно практикуют форму атаки с моря", в том числе в оккупированном Крыму.

"Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно практикуют подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Угроза реальна", – заявил Тарасов.

Замглавы ВМС обвинил российский флот и береговую охрану во все более враждебном поведении в Азовском море: Россия постоянно блокирует украинское судоходство под видом военных учений.

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Напомним, 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.

6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года. 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.

В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI, заявила посол Украины в США Маркарова.

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Oljik
    Пам"ятаєте Нептуни, які проштовхував Пастор? Так їх розкатали по асфальту, як і ШВЛи, кисень та іншу фігню. Ще й заробили на цьому.
  • VOLVO XC 70
    борьба с десантами с моря начинается с определения зоны пригодных для десантирвоания подхода судов десанта к морю класс и типа глубина до береговой линии и так далее легкость или сложность для захвата территорий личным составом техникой.. потом эти районы высадки прорабатываются в нескольких направлениях... на море делаются минные поля на мелководье ботонные препятствия судам десанта на море обыкновенные ежи колючка и путанка проволока минные заграждения на пляжах прибрежной зоне на склонах подъема военной техники также ставятся ДОТЫ ДЗОТЫ окопы..блиндажы УЖЕ А НЕ ПОТОМ..и пристреливается артиллерией точки и дальность и угол атаки отражения десанта... ставятся заранее дымовухи отсуствие видимости по прямой для десантя и корабле это успех 50%.. далее второй эшелон полосы препятствий бетонные блоки минные поля ДОТЫ ДЗОТЫ окопы блиндажи огневые точки ежи...

    воздушные десантирвоание нужны поля ровные и равноу даленные от линий ЛЭП явных перепадов горизонтально вертикального характера местности отсутствие оврагов горок холмов..такие места-- также заранее изучаются на предмет устанвки ШИЛОК станковых пулеметов РПГ и прочей легкой артиллерии основой удар бить десант в воздухе технику платформы и живую силу.. на земле минные поля колючку ежи колья обычные колья из деревьев палок мины ловушки чтобы поле для высадки было адом... и дымовая завеса.. огнеметы... десант в первые 5-15 минут это слабое звено в десантировании.. нанести удар в этот момент и считай десатная операция захлебнулась не начавшись.... поддержка с воздуха практически равна нулю при близком контакте огонь на меня можно и своих и так и будет положить быстрее используя ракетно бомбовое и пушечно крупнокалиберное оружие поддержки с воздуха... высадка десанта на город это явное самоубийство в годы войны была одна попытка и все закончилось крахом 80% состава погибло при десантировании так как ветер решил по своему подуть в ненужном для десанта направлении и скорости... элементарное быстрое задымление места посадки десанта есть успех и срыв десанта на 50%...как морского так и с воздуха...
  • игорь полковник
    Ты это кому написал? Зедебилам? Так зоолог тебе ответил.Украина не готовиться к войне с козлостаном.
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