Угроза реальна. Войска РФ "постоянно практикуют форму атаки с моря", - вице-адмирал ВМС Тарасов

Если Россия начнет вторжение в Украину с моря, военно-морские силы дадут отпор любой попытке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом британскому телеканалу Sky News заявил заместитель командующего ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов.

"Хотите мира – готовьтесь к войне. С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Силы, которые у нас есть на побережье, способны отразить любой десант противника", – сказал Тарасов.

Вице-адмирал заявил, что российские войска "постоянно практикуют форму атаки с моря", в том числе в оккупированном Крыму.

"Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно практикуют подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Угроза реальна", – заявил Тарасов.

Замглавы ВМС обвинил российский флот и береговую охрану во все более враждебном поведении в Азовском море: Россия постоянно блокирует украинское судоходство под видом военных учений.

Также читайте: Стартовало заседание Совета ОБСЕ, на котором обсудят предложенные Россией "гарантии безопасности"

Напомним, 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.

6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года. 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.

В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI, заявила посол Украины в США Маркарова.