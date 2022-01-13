10 января у Зеленского состоялось расширенное совещание по событиям в Казахстане: были даны соответствующие поручения, - Данилов

В Офисе Президента Украины 10 января состоялось совещание, на котором рассматривались начавшиеся 2 января протесты в Казахстане.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"То, что для Казахстана и определенной части мира, как вы говорите, является новой реальностью, для нас, это обыденная повседневность. Армия России фактически открыто воюет против Украины уже семь лет. Это только отдельным особо ослепленным российским газом западным политикам не видно триколоры на российских танках в оккупированном Крыму или Донецке. Так что для нас – это старая реальность, к которой мы как раз готовы, а вот насколько готовы к такому повороту событий наши казахские и другие азиатские партнеры покажет время. В то же время, конечно, события в Казахстане, использование сил ОДКБ – новый фактор, требующий внимательного изучения и отработки действенных механизмов реагирования. 10 января у президента как раз состоялось расширенное более трехчасовое совещание руководителей сектора безопасности и обороны, на котором рассматривались события в Казахстане и были даны соответствующие поручения. Владимир Александрович более чем внимательно отслеживает всю информацию и уделяет этому вопросу значительное время", - рассказал он.

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