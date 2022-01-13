Аграрии в 2021 году подняли цены на продукты на 40%, доходы населения выросли на 3%, - глава совета НБУ

По данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в ​​Европе, говорит Данилишин.

В 2021 году доходы украинцев выросли всего на 3%, а покупательная способность самая низкая в Европе, при этом цены на ключевые продукты питания увеличились на 20-40%. Об этом написал Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Рост мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 г. выросли на 40%", – написал Данилишин.

В то же время, он обратил внимание, что экономическое восстановление происходит в Украине очень медленно, и по итогам года рост ВВП будет составлять лишь 3,2%, что ниже, чем в соседних странах Восточной Европы. В то же время годовая инфляция в нашей стране составила 10%. При том, что доходы украинцев выросли всего на 3%.

"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 г. составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% ВВП). По данным МВФ в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в ​​Европе", – отметил Данилишин.

Напомним, по данным Госстата по итогам 2021 года инфляция составила 10%, что вдвое больше, чем в 2020 году и является самым высоким показателем с 2017 года.