Риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, - Рау

Риск возникновения войны в Европе сейчас значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет.

Об этом заявил в четверг глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет", - заявил Рау на открытии заседания Постоянного совета этой организации.

"В настоящее время страны-члены сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности. Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии COVID-19, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угроза реальна. Войска РФ "постоянно практикуют форму атаки с моря", - вице-адмирал ВМС Тарасов

Он заявил, что ОБСЕ со своей стороны необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы будем открыты к диалогу и готовы представить инициативы, направленные на достижение взаимопонимания и снижения напряженности в регионе ОБСЕ. (...) Мы хотим уделить особое внимание улучшению ситуации в сфере безопасности, способствуя поиску мирного решения региональным конфликтам", - сказал Рау.

"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", - отметил он.

"На протяжении нескольких недель мы сталкиваемся с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе. До нас недавно дошли требования о гарантиях в сфере безопасности, которые относятся к важной части области ОБСЕ", - заявил Рау.

"Мы не равнодушны к возражениям по поводу безопасности, озвученными странами-членами. (...) Я верю, что ОБСЕ - верная платформа для обсуждения каждого аспекта всеобъемлющей безопасности", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что ситуация с возможной военной эскалацией в регионе требует "международной оценки и надлежащей реакции".