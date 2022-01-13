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Песков назвал условия для дальнейших переговоров с НАТО и США: "Не может быть процесс для процесса"

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Песков назвал условия для дальнейших переговоров с НАТО и США: "Не может быть процесс для процесса"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров с США и НАТО заявил, что у Москвы, Вашингтона и стран альянса "зафиксированы разногласия" по принципиальным вопросам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на поставленные принципиальные вопросы. По этим важным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус двух состоявшихся раундов", - говорится в сообщении.

Песков сказал, что у Кремля нет "дефицита политической воли" к продолжению переговоров с США, однако отметил, что по принципиальным вопросам не может быть "процесса для процесса".

"Должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - добавил пресс-секретарь президента страны-агрессора.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Mr Vice President
    Песков, когда там твоя дочь вернется из НАТОвской страны в россию жить?
  • Степан Перепилиця
    Пєсков нічого не вирішує, нічого тут цитувати блазня.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Бачте кацапи, не злякалися вас американці і європейці. Прийдеться ще тягнути під кордони України атомні бомби і підводні човни і головне не прикривати їх брезентом, щоб всі бачили, що ви нападете і кричати, що є наміри дійти до Бердіну. Може хоч німці злякаються. Ось ще трішечки і тільки за погрози отримаєте ті санкції, які підготовлені в разі нападу. А в разі нападу, вас зутріть з землі ті народи, яких ви за декілька століть дастали і наступить вічний мир.
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