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Военные предлагают Путину варианты на случай "ухудшения ситуации с Украиной", - замглавы МИД РФ Рябков

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Военные предлагают Путину варианты на случай "ухудшения ситуации с Украиной", - замглавы МИД РФ Рябков
Российские военные предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай, если ситуация рядом с Украиной ухудшится.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVI.

По его словам, вопрос с Украиной, прежде всего, следует решать дипломатическим путем.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения ситуации. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - подчеркнул Рябков.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Андрей Мудрый
    а главный и правильный вариант - пусть закончит как его кумир, Адик Гитлер!!! Мы будем аплодировать стоя!
  • Oljik
    Хотят лі руССкіє войньі?....Аж пищать!
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Ибучие ванючие срузькие орки! Вам уже давно пора навалять всем цивилизованным Миром! Вы ******* всех, ублюдки! По этому если вы сволочи полезете, сгорит ваш ********* к чертовой матери вместе с вами падалями
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