Военные предлагают Путину варианты на случай "ухудшения ситуации с Украиной", - замглавы МИД РФ Рябков
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Российские военные предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай, если ситуация рядом с Украиной ухудшится.
Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTVI.
По его словам, вопрос с Украиной, прежде всего, следует решать дипломатическим путем.
"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения ситуации. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - подчеркнул Рябков.