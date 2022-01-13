В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления РФ, - Кулеба

В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Заседание Постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат - в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, с правом государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть", - сказал Кулеба.

Он отметил, что имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы Российская Федерация вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог. По его словам, речь идет о прекращении агрессии на Донбассе, деоккупации Крыма, реальных шагах по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове.

"В этом же контексте напоминаю, что, согласно основополагающим документам ОБСЕ, Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния". Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности в ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

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Кроме того, он добавил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством с целью эффективного осуществления повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", - сказал министр.