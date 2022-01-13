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Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск "Северного потока-2", - Боррель

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Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск "Северного потока-2", - Боррель
Ситуация по "Северному потоку-2" будет зависеть от того, что будет происходить вокруг Украины.

Об этом заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Функционирование этой инфраструктуры (газопровода. - Ред.), конечно, будет зависеть от развития событий в Украине и от отношения России. Вы не можете себе представить, что, с одной стороны, в случае чего мы вводим санкции, а с другой - открываем эту инфраструктуру. Очевидно, что это связано с военной ситуацией в Украине, но если все будет хорошо, если будет деэскалация, если ничего не произойдет, тогда от регулятора будет зависеть, заработает ли эта инфраструктура", - сказал Боррель.

При этом он напомнил, что руководство ЕС уже неоднократно озвучивало позицию по "Северному потоку-2". "Мы уже сказали все, что можно было сказать", – подчеркнул Боррель.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Пусть покажут лидерам ЕС живого Назарбаева . Там явно Гаага заждалась кацапстан . А со страной - террористом бизнес не ведут ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ .
  • Петро Чайка 1490b55a
    Пустобрех
  • Rostyslav Komarnytsky
    Боррель, як і більшість європейців неправильно бачить причинно-наслідковий зв'язок. Первинне - це Північний Питік. Тому, щоб ситуація навколо України стабілізувалася, його треба закрити. Якби свого часу не розпочалося його будівництво, напруги навколо України взагалі не було б. Саме через безальтернативність української труби.
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