Сегодня ровно 9 месяцев с подачи "неотложного" законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК, - Жернаков
Об этом заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"А между тем исполняется ровно 9 месяцев с момента подачи "неотложного" президентского законопроекта о ликвидации ОАСК. Поздравим Владимира Зеленского и Офис Президента Украины с этой прекрасной датой! За 9 месяцев можно многое успеть. Тем временем профильный парламентский комитет под председательством "Слуги" "Андрия Костина не уродил за это время хотя бы раз поставить проект в повестку дня комитета. Не то что к какому-то чтению рекомендовать", - рассказал он.
"Вы верите, что Президент и его Офис вот прям очень хотят принять проект, а просто комитет все саботирует? Вот и я нет. Хотя о чем это я. Еще несколько месяцев назад сам Президент говорил в интервью о том, что какие-то таинственные "силы" в парламенте не давали этот закон принять. Но сам сказал, что теперь этих сил нет. Затем, на пресс-конференции говорил о том, что нужно было принимать судебную реформу в целом, и якобы каким-то образом ликвидация ОАСК этому процессу мешала. Судебную реформу приняли. Еще в июле. Что мешает теперь?" - поинтересовался Жернаков.
"Может, давайте скажем честно, что ОАСК никто ликвидировать и не собирался? Потому что он очень нужен действующим политическим властям, как это ярко нас всем продемонстрировали с конкурсом в САП? Напомню, в декабре ОАСК принял откровенно преступное решение об отмене Порядка избрания руководителя САП с ссылкой на несуществующую норму закона. И никакой сознательной реакции Зеленского (который этот конкурс обещал лично и письменно Байдену) или его Офиса это не получило. Можно сколько угодно повторять мантру о том, что "народ не разбирается в аббревиатурах". Но такое показательное братание с коррупционерами и откровенно антиукраинские силы видны за километр. Как со всем этим Зеленский собирается выиграть хоть какие-то еще выборы - для меня загадка", - резюмировал он.