Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от реакции Запада на наши предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров
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Россия будет определять свои дальнейшие шаги после получения письменной реакции США и НАТО по озвученным на переговорах предложениям в сфере безопасности,
Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Жестокая реальность сейчас заключается в том, что нам обещана письменная реакция. Мы ее дождемся. И потом будем определять свои дальнейшие шаги", - сказал Лавров.