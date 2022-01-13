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Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от реакции Запада на наши предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров

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Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от реакции Запада на наши предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров
Россия будет определять свои дальнейшие шаги после получения письменной реакции США и НАТО по озвученным на переговорах предложениям в сфере безопасности,

Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жестокая реальность сейчас заключается в том, что нам обещана письменная реакция. Мы ее дождемся. И потом будем определять свои дальнейшие шаги", - сказал Лавров.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    дайте ему селёдкой по морде!!
  • Старый зольдат
    Скоро этот утырок поменявший национальность с армянина на сруского сдохнет. И я выпью в тот день ровно три рюмки хорошего коньяку. Эх, праздновать так праздновать! ПЯТЬ рюмок!
  • Вольный Каменьщик
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