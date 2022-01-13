Новости

Завтра в Киеве будут перекрывать улицы из-за приезда президента Азербайджана Алиева

5 47015
Завтра в Киеве будут перекрывать улицы из-за приезда президента Азербайджана Алиева
В Киеве возможно временное перекрытие движения автомобилей в нескольких районах из-за визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"14 января в связи с официальным визитом в Украину президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района. Информируем, что согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Читайте также: Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым

Топ комментарии

  • Колыван Спикер
    На встрече будет первая Скумбрия Украины?!
  • Miko R 798886a8
    Едет президент дружественной Украине страны, которая очень "неугодна" Путину и является ярым врагом вернейшего союзника фюрера Путина - Армении.
    Поэтому меры по обеспечению безопасности должны быть приняты ОСОБЫЕ.
  • Колыван Спикер
    Совдепщина! а говорят декоммунизация.......ЗЛН ПНХ!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости