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Запад отверг требование РФ по поводу невозможности членства Украины и Грузии в НАТО: В МИД РФ назвали это лукавством

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Запад отверг требование РФ по поводу невозможности членства Украины и Грузии в НАТО: В МИД РФ назвали это лукавством
Москва считает лукавой и двуликой позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать Украину и Грузию.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется максимально. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском круге замкнулось на интересы именно этого альянса", - отметил он.

Напомним, ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки по вопросам европейской безопасности, и Россия не сможет влиять на суверенные решения Грузии и Украины.

Читайте также: Украине и Грузии нужно определенное время, чтобы войти в НАТО, – заместитель госсекретаря США Шерман

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Топ комментарии

  • Агамемнон
    Всем плевать на хотелки свинособачего недорейха...
  • Антон Гордиенко 2aa50432
    Лаврову в голову не приходит, что ежели бы россия сидела на жопе ровно и нос свой не совала на территорию других суверенных держав, то никто бы в нато и не просился. "Дебил ***" (с)
  • Bad Robot
    Украина была нейтральной страной. Рф имела свою военно-морскую базу на территории Украины .. Но московским фашистам-оккупантам все мало ...
    После озвучивания имперских амбиций москвой ... теперь в НАТО уже хотят и Швеция, и Финляндия ..
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