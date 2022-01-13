Запад отверг требование РФ по поводу невозможности членства Украины и Грузии в НАТО: В МИД РФ назвали это лукавством

Москва считает лукавой и двуликой позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать Украину и Грузию.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется максимально. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском круге замкнулось на интересы именно этого альянса", - отметил он.

Напомним, ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки по вопросам европейской безопасности, и Россия не сможет влиять на суверенные решения Грузии и Украины.

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