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Налоговая служба судится с Шабуниным из-за суда Вовка, который активист требовал закрыть

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Налоговая служба судится с Шабуниным из-за суда Вовка, который активист требовал закрыть
Государственная налоговая служба пытается взыскать с главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина более 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева, в который поступил иск, сообщает Цензор.НЕТ.

"Суд просят, в частности, принять решение в пользу Главного управления ГНС в г. Киеве, которым взыскать с Шабунина Виталия Викторовича средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 437, 92 грн", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому административному иску производство.

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Топ комментарии

  • Bogdan_
    ну то хужинибудит, виталька! зробив себе разом.
  • Иннокентий beer
    Карма це іноді боляче.
  • Марк Джошуа 96656d2a
    До3.14зделся 3.14здюк..При "барыге" как дышал,как дышал,гадил и за земерзоту тянул.Карма она такая.
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