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Коломойский хотел купить электростанцию со скидкой. И пытался достичь этого незаконными способами, - канадский инвестор

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Коломойский хотел купить электростанцию со скидкой. И пытался достичь этого незаконными способами, - канадский инвестор
Майкл Юркович, глава канадской компании TIU Canada, вынужденной демонтировать собственную СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом Игоря Коломойского, обвинил олигарха в вымогательстве и предложении приобрести станцию со скидкой.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.Нет".

"Мы однажды встречались, и он (Коломойский – прим.) предлагал купить станцию; затем между нами было столкновение, и, насколько мне известно, теперь он в состоянии делать то, что хочет", - заявил Юркович.

Он добавил, что олигарх, отключив перед этим электростанцию, пытался купить ее со скидкой. "Мы оба относились друг к другу со сравнительным уважением. И у каждого из нас были свои цели. Он хотел приобрести электростанцию со скидкой. И пытался добиться этого незаконными способами", - заявил глава TIU Canada.

Он заявил, что компания передала доказательства вымогательства компетентным органам в Канаде и США. В декабре Канадская компания TIU демонтировала свою солнечную электростанцию в Никополе из-за конфликта с Никопольским ферросплавным заводом Игоря Коломойского. СЭС канадского инвестора на два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. Канадский инвестор в солнечную энергетику напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Он, благодаря люмпену, приобрел целую страну со скидкой. Что ему какая-то электростанция?
  • vadym sestritsyn
    Ему можно. У него свой президент есть
  • Власов Сергей b3083465
    https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXtaRfv0NgivqfXypEkFi3eXTItNSdkzQRCHqv5Vcg4xJnLnb8hDk3Vj-FP_gQMs96aSWrkLf1G98L5Ysf8qT13wfihGqewBvaHSVjlB6gZM8JxrDmbLXMpR-6GocPN0Uk&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

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    Що там по газу, хлопці та двічата?

    "Кажется мы на пороге большого шухера".

    Денис Шмигаль нарешті побачив, що в нас в країні енергетична криза і провів нараду, щоб її вирішити.

    Нарада вийшла цікава. В результаті наради наш Кабмін та його голова нарешті дізналися, що надворі січень та сезон закачування газу давно скінчився, і почався сезон викачування газу. І тому газу ні в кого немає. І в нас немає, бо сезон закачування Вітренко витратив на війну з Наглядовою Радою Нафтогазу та на написання постів у фб.

    Так як в нашій країні нічого засекретити неможливо, і про це прем'єр знає, то довелося писати протокол наради езоповою мовою.

    Тому в пункті першому не вказано, що в нас не вистачає газу І ЩО КУПИТИ ЙОГО ВЖЕ НЕМАЄ ДЕ. Сказано просто - інформацію про "можливі джерела" взяти до відома. А те що тих джерел немає - то і пофіг.

    Але ж газу немає, тому пунктом другим сказали нарізати план постачання по всім категоріям споживачів. Скільки можна поставити населенню, скільки генерації, скільки промисловості, скільки тепловикам і т.д. Це анонс, бо саме з цього плану будуть вирішувати кого різати першим та на скільки.

    Але вже зрощуміло, що першою будуть різати промисловість. Хімпром та металургія, скоріш за все, тому пункт третій відправляє Галущенко, Вітренка та Макогона до Фірташа, Коломойського та Ахмєтова, щоб всі вони вирішили "Задачу трьох тіл". Тобто кого краще втратити на переправі. Цікаві будуть перемовини.

    Пункт четвертий це продовження давнього срачу на тему, хто віддасть халявний газ Фірташу, за який Фірташ зарішав з Офісом. Так як всі бабки взяли у Офісі, а запишуть всі борги на населення та крайнього, то Макогон вважає що нехай газ Фірташу дає Вітренко, а Вітренко вважає що нехай дає Макогон. Четвертим скріном дам цікавий пункт з іншого документу, де Вітренко каже, що він газ з підземних сховищ не віддасть, бо пролюбив купити і тепер газу у сховищах нема. Тому Вітренко каже Макогону - закупайте де хочте, імпортуйте звідки зможете, а я в домікє. Це для тих хто не повірив, що у нас газу немає. Вітренко прямо каже - "не питання підземних сховищ, а питання імпорту", ось нехай Макогон і імпортує.

    Пункт пʼятий це Шмигаль нарешті узнав, що росіяни з осені заблокували або забронювали всі маршрути за якими газ можна поставити в Україну з Європи. А поляків Вітренко до16ав ще літом.

    Пункт шостий веселий. Так як після першого пункту пройшло вже цілих п'ять пунктів, то Денис Анатолійович встиг забути, що сезон ЗАКАЧУВАННЯ ГАЗУ вже завершено. Тому знов каже що потрібно закачати, причому з деталізованим планом, хоча в першому пункті сказав, що вже прийняв інформацію до відома.

    В пункті сьомому Вітренку кажуть шукати крайніх, бо інакше крайнім буде він. Тому поясніть як так сталося, пан Юрій, і що завадило Нафтогазу купити газ. Але поясняти чомусь будуть звітом ЗА ТРИ РОКИ. Чому за три роки, якщо купувати потрібно було літом та літом були два мільярди баксів на це? Тому що папіредники повинні стати крайніми, звісно, а не найкращий менеджер всіх часів.

    Пункт восьмий не цікавий.

    Короче, газу немає. Когось доведеться відключати, якщо вдарять морози навесні. Або навіть в лютому. Точніш скоріш за все в лютому. Тобто через місяць вже. Звідки імпортувати газ невідомо. І немає в кого і невідомо як. Хто дасть газ Фірташу невідомо. Як дати так щоб його заводі нарешті перестали працювати за рахунок вкраденного газу невідомо.

    Хто винний? Ну звісно не Шмигаль та не Вітренко.
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