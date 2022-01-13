Коломойский хотел купить электростанцию со скидкой. И пытался достичь этого незаконными способами, - канадский инвестор

Майкл Юркович, глава канадской компании TIU Canada, вынужденной демонтировать собственную СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом Игоря Коломойского, обвинил олигарха в вымогательстве и предложении приобрести станцию со скидкой.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.Нет".

"Мы однажды встречались, и он (Коломойский – прим.) предлагал купить станцию; затем между нами было столкновение, и, насколько мне известно, теперь он в состоянии делать то, что хочет", - заявил Юркович.

Он добавил, что олигарх, отключив перед этим электростанцию, пытался купить ее со скидкой. "Мы оба относились друг к другу со сравнительным уважением. И у каждого из нас были свои цели. Он хотел приобрести электростанцию со скидкой. И пытался добиться этого незаконными способами", - заявил глава TIU Canada.

Он заявил, что компания передала доказательства вымогательства компетентным органам в Канаде и США. В декабре Канадская компания TIU демонтировала свою солнечную электростанцию в Никополе из-за конфликта с Никопольским ферросплавным заводом Игоря Коломойского. СЭС канадского инвестора на два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. Канадский инвестор в солнечную энергетику напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.