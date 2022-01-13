Украинский спутник "Сич-2-30" запустили в космос в США

В США запустили на орбиту украинский космический аппарат "Сич-2-30" ("Сич-2-1").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запуск спутника "Січ-2-30" совершили со стартового комплекса SLC-40 на базе ВВС США мыса Канаверал", - говорится в сообщении.

Запуск состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

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Спутник "Сич-2-30" изготовлен КБ "Южный" (город Днепр) для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью спутника можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Спутник должен стать первым за последние 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли. Сначала он разрабатывался под названием "Сич-2-1", затем был переименован в "Сич-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины. Масса спутника – 180 кг.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины сообщило, что это первый за последние 10 лет запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли.

"Запуск спутника "Сич-2-1" ("Сич-2-30") является первым шагом к созданию орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли, которое планируется завершить в 2025 году. Использование спутника позволит решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов Украины в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.