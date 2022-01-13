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С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником, - Зеленский

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С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск первого за последние 10 лет украинского спутника.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.

"Впервые за 10 лет в космос отправлен украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный в Днепре в рамках Национальной космической программы. Доставила аппарат ракета от SpaceX.

С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии

  • Kucher
    Пів-шостий до цієї програми ніяк не доторкнувся.
    Але зараз в черговий раз виліз.
    Гидко.
  • Maxim Ak-Murza
    Жалко, шо тебя вместе с Дерьмаком к этому спутнику не привязали, дерьмо зеленое.
  • vadym sestritsyn
    Противно на эту рожу смотреть!
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