С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником, - Зеленский
4 03375
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск первого за последние 10 лет украинского спутника.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.
"Впервые за 10 лет в космос отправлен украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный в Днепре в рамках Национальной космической программы. Доставила аппарат ракета от SpaceX.
С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником", - подчеркнул Зеленский.