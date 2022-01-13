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Задержанный в Киеве "заместитель министра информации ДНР" Пряхин сбежал на оккупированную территорию

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Задержанный в Киеве "заместитель министра информации ДНР" Пряхин сбежал на оккупированную территорию
Адвокат Владимира Пряхина утверждает, что он уехал, потому что у него там "больная мать". Меры предосторожности у Пряхина не было.

Об этом сообщила Медийная инициатива по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

Заседание Шевченковского райсуда по делу Пряхина состоялось 12 января. Обвиняемый на него не явился. Его адвокат Светлана Новицкая объяснила, что он сейчас находится на оккупированной территории, потому что у него "больная мать".

"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он уехал ее забрать, но она отказалась ехать", - отметила в суде защитница Пряхина.

Никаких подтверждений этому она не предоставила.

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Следующее заседание суда было назначено на 18 марта.

"Но как так случилось, что после задержания Пряхин остался без меры пресечения, неизвестно. Никакого определения об избрании или отказе в избрании меры пресечения Пряхину в реестре найти не удалось", - говорится в сообщении Медийной инициативы по правам человека.

Пряхин был задержан в феврале 2021 года. По данным СБУ, с 2014 по 2016 гг. он занимал должность "замминистра информации" в террористической группировке "ДНР". А затем переехал в Киев, где, по данным следствия, работал политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

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  • Ksenia VB
    Зеленський випустив - свої же люді.
  • Mr Vice President
    Последнее время Зеленые делают все для поддержки ваты, отпускают террористов, прессуют оппозиционеров казахстана, борятся с патриотами Украины
  • jklpqrs
    Тебе утюг прищемил мозжечок? Тогда шли боевые действия. Кстати, ты бы тоже мог помочь нашим войскам. Своим участием. Но ты предпочел туда не идти. Там стреляют, а ты предпочитаешь отстреливаться на форумах. Здесь же он просто убежал. Ему никаких претензий не предъявляли, даже не задержали. Уехал человек к больной маме. Понять и простить. Да, зебоб?
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