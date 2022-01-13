ДТП с 16-летним водителем в Харькове: судья заявила самоотвод
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Информацию подтвердил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Судья Янцовская заявила о самоотводе. Сейчас решается вопрос, кто будет рассматривать дело", – отметил Чубенко.
Подготовительное заседание по этому делу должно состояться 19 января.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.