В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА. ФОТО
Об этом сообщает Николаевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Обновили не только само здание, но и системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции, устроили силовое электрооборудование, заземление, электроосвещение, пожарную сигнализацию.
"Жители области смогут получать высококачественную специализированную медицинскую помощь на современном уровне и в комфортных условиях пребывания", - говорится в сообщении ОГА.
По состоянию на сегодняшний день строители уже устанавливают медоборудование. Подрядная организация делает последние штрихи по обустройству радиологического корпуса, проводит ремонтные работы в помещениях второй очереди строительства для установки аппарата брахитерапии "SagiNova HDR" и завершает ремонт отделения УЗИ в помещениях третьей очереди.
Общая стоимость проекта – более 122 млн гривен.
Напомним, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется начать реконструкцию 24 областных многопрофильных детских клинических больниц, 24 областных больниц для взрослых и 24 центров реабилитации ветеранов.