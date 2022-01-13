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В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА. ФОТО

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В Николаевском областном онкологическом центре подходит к завершению реконструкция радиологического корпуса, которую проводят в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает Николаевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 01

Обновили не только само здание, но и системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции, устроили силовое электрооборудование, заземление, электроосвещение, пожарную сигнализацию.

"Жители области смогут получать высококачественную специализированную медицинскую помощь на современном уровне и в комфортных условиях пребывания", - говорится в сообщении ОГА.

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 02

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В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 03

По состоянию на сегодняшний день строители уже устанавливают медоборудование. Подрядная организация делает последние штрихи по обустройству радиологического корпуса, проводит ремонтные работы в помещениях второй очереди строительства для установки аппарата брахитерапии "SagiNova HDR" и завершает ремонт отделения УЗИ в помещениях третьей очереди.

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 04

Общая стоимость проекта – более 122 млн гривен.

Напомним, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется начать реконструкцию 24 областных многопрофильных детских клинических больниц, 24 областных больниц для взрослых и 24 центров реабилитации ветеранов.

Топ комментарии

  • Олександр Запорізький
    Ти диви розходились ремонтувати/будувати лікарні, дороги, мости!
    Годі дискредитувати попередню владу!☝
  • Антип61
    Ой, а как же теперь антиваксеры будут рассказывать, что кроме как на ковид деньги ни на что больше не тратят?
  • Олег Беляков 1ee72182
    пандус сделали на "отстаньте". бортики - это зачем? люди которые идут ногами - будут об них спотыкаться.
    На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
    Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
    вот у нас не могу без показухи.
    Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
    Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
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