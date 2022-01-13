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Минобороны заключило контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетман Сагайдачный"

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Минобороны заключило контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетман Сагайдачный"
Опытно-проектный центр кораблестроения (ОПЦК) заключил с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственно его ремонта и модернизации.

Для успешной реализации проекта центр сотрудничает с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны. Речь идет, в частности, о Научно-производственном комплексе газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", Николаевский судостроительный завод", судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" и другие предприятия.

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Топ комментарии

  • Leshek
    Он был в ремонте в Черноморском ( Ильичевском ) СРЗ в 2017, я на греческом балкере в это-же время стоял там в ремонте, я внес свой посильный вклад выделив их боцману несколько литров белой краски( греки не обеднеют))) А Кузня на Рыбальском действительно выступало фирмой прокладкой между ЧСРЗ и МО , имея на этом неплохие деньги. Так что Петр Алексеевич копейчину срубил на этом. П.С. За клоуна не голосовал, но слова из песни не выкинешь.
  • Андрей Мудрый
    подождите, так его в течение почти 2 лет гетьман сывочолый ремонтировал недавно, на Кузне на Рыбальском! Тогда было потрачено 550 млн грн!!! И что, опять ремонт и модернизация?? пипец какой то
  • oleg1966
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