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Риск смерти от COVID-19 у невакцинированных - в 10 раз больше, - Ляшко

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Риск смерти от COVID-19 у невакцинированных - в 10 раз больше, - Ляшко
Шансы на жизнь в случае заболевания COVID-19 напрямую связаны с вакцинальным статусом. В Украине риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

Об этом в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы. Согласно данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом 88,3% госпитализированных не проходили курс прививки. Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", - написал Ляшко.

Согласно данным Минздрава, сейчас самые высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60 лет.

"Вакцинацию от COVID-19 первой дозой в данной возрастной группе получили 38,9% людей старше 60 лет. Коронавирус наиболее опасен именно для них из-за сопутствующих заболеваний", - отметил Ляшко.

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Министр также привел статистику по этому вопросу в других странах.

"К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста", - сообщил глава Минздрава.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    придумайте нову казку ця вже не цікава !
  • ZE Nitchik bab9441c
    Влада в шоці і паніці. Українські суди приймають рішення в яких постанова 1236, карантин ... аргументовано об'являють незаконним, вакцини - експериментальними препаратами, а вакцинацію експериментом, та поновлюють людей на роботі і повертають їм втрачені гроші.
  • Андерсен a4cbf7de
    А "полностью" вакцинированный это сколько Раз, Два, Три.. Четыре..., а может уже Пять. И что такое в "десять раз". Это получается умирают и полностью вакцинированные. Супер... т.е. из 100 умерших 10 вакцинированных. ( да и статистике по поводу смертей вакцинированных веры особой то нет, как впрочем и смертей от побочек вакцинирования) Я не против вакцинирования как такового, но тут что то не так. Те страны где вакцинировано двумя , а то и тремя дозами до 80% и более сейчас бьют собственные рекорды по заболевшим. Пример. Португалия привито 90% населения из них 0,6% одной дозой,67,4% двумя дозами, 22% тремя дозами. По сути это рекорд Европы. И в тоже время с приходом нового штампа Португалия начала бить свои собственные рекорды до прививочные и все только набирает обороты..
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