Главнокомандующий ВСУ Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО. ФОТО

13 января главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) НАТО.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.

Акцентировал, что Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы. В то же время заверил, что Вооруженные Силы вместе со всей украинской нацией готовы действовать при любых сценариях развития ситуации.

Сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый миграционный кризис и информационная война", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также провел двустороннюю встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой обсудил вопросы практической реализации Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

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