Украину поддержали практически все делегации, - Цимбалюк о заседании ОБСЕ

Заседание ОБСЕ в Вене 13 января было еще одной маленькой дипломатической победой - такую ​​оценку высказал постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Радио Свобода.

Он положительно оценил заседание ОБСЕ. По словам Цимбалюка, он пытался донести до всех партнеров, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы.

Дипломат подчеркнул, что прекращение российской агрессии и оккупации Крыма и ОРДЛО "будет лучшей гарантией безопасности в Европе".

"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязыванию российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности, или планов безопасности", - сказал Цимбалюк.

Читайте также: Требование США отвести войска от границ Украины не будем даже обсуждать, - Лавров

Российские СМИ ранее распространили заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича. Он заявил по итогам встречи, что, если Москва не получит "конструктивного ответа" на свои требования, то придется принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности". При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

Переговоры в Вене 13 января были направлены на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной, в то время как Москва, Вашингтон и его европейские партнеры ищут путь, чтобы избежать серьезного кризиса безопасности.

Встреча является последней за эту неделю дипломатической мерой, созванной на фоне обвинений Запада в том, что Москва накопила танки, артиллерию, около 100 тысяч военных у границы с Украиной и может готовить новое вторжение.