Азербайджан отменил ограничения и открыл небо для украинцев, - Кулеба
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Азербайджан упразднил ограничения и открыл воздушные границы для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере .
"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев", - написал глава МИД.
Кулеба добавил, что это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.
Все условия въезда в Азербайджан можно узнать на сайте Консульской службы Украины.