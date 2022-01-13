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Азербайджан отменил ограничения и открыл небо для украинцев, - Кулеба

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Азербайджан отменил ограничения и открыл небо для украинцев, - Кулеба
Азербайджан упразднил ограничения и открыл воздушные границы для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере .

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев", - написал глава МИД.

Кулеба добавил, что это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.

Все условия въезда в Азербайджан можно узнать на сайте Консульской службы Украины.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
  • Мирон Левицький
    Дуже велике досягнення, цілий міністр звітує.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Кулеба хоча б робить вигляд, що він працює. Інші міністри тільки на Путлера працюють.
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