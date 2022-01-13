Азербайджан отменил ограничения и открыл небо для украинцев, - Кулеба

Азербайджан упразднил ограничения и открыл воздушные границы для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере .

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев", - написал глава МИД.

Кулеба добавил, что это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.

Все условия въезда в Азербайджан можно узнать на сайте Консульской службы Украины.

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