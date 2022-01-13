Водителя-виновника ДТП с жертвами в Харькове трижды задерживали пьяным за рулем, - Геращенко

Водителя задерживали пьяным три раза за последние пять месяцев. Судебные заседания были назначены на конец января и февраля, но сейчас судить уже некого.

Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что накануне водитель KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, в которой ехали супруги и двое детей. Родители и сам водитель KIA погибли на месте, дети – в больнице.

"Оказалось, что водитель автомобиля KIA трижды (!!!) за последние 5 месяцев задерживался патрульной полицией за вождение в нетрезвом состоянии и по нему трижды были составлены протоколы. Это было 10 сентября, 14 и 15 ноября прошлого года. До этого дня, к сожалению, судьи так и не нашли время рассмотреть эти дела. Судебные заседания были назначены на 21 и 26 января, а также 21 февраля. Только вот судить будет уже некого…", - написал Геращенко.

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Он отметил, что в Украине полиция не имеет полномочий забирать права у пьяных водителей. А во многих странах ЕС нетрезвого водителя могут задержать на месте, а суд обязан рассмотреть его дело в течении 48-72 часов.

"Господа судьи, прошу Вас стараться безотлагательно и как можно быстрее рассматривать административные протоколы в отношении нетрезвых водителей. Не стесняйтесь использовать данное Вам Законом право брать под арест таких водителей, которые в течении года повторно сели за руль пьяными дважды и трижды", - закликав Геращенко.

Он также обратился к депутатам с призывом изменить законы, чтобы суды рассматривали дела пьяных водителей не позднее 72 часов.