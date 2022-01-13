Пограничники Харьковщины получили два новых французских вертолета AIRBUS H125. ФОТО

Два новых вертолета AIRBUS H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции, пополнили авиапарк Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Первые вертолеты по украинско-французскому контракту пограничное ведомство Украины приняло на вооружение еще в январе 2020 года. В начале эксплуатации пограничники использовали эти машины для подготовки летного и инженерно-технического состава, а также для мониторинга государственной границы. Сейчас Госпогранслужба имеет собственных сертифицированных специалистов, в том числе инструкторов.

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В настоящее время Госпогранслужба имеет уже 7 вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter, а в общей сложности должна получить 24 таких вертолета.