Меру пресечения Пряхину не смогли продлить из-за неявки адвоката и болезни судьи, - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора объяснили, почему в отношении "заместителя министра информации ДНР" Владимира Пряхина не действовала мера пресечения, а потому он смог убежать на оккупированную территорию.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном Офисом генпрокурора Цензор.НЕТ.

Там объяснили, что действие предварительной меры пресечения - домашнего ареста - закончилось 18 октября.

"Ходатайство о его продлении было подано прокурором в суд еще 6 октября 2021 года, однако заседание назначенное на 7 октября не состоялось из-за неявки адвоката. А следующее - 18 октября 2021 года не состоялось в связи с пребыванием на больничном председательствующего судьи и одного судьи в отпуске. Срок действия предварительного определения закончился, а затем обвиняемый с 19 октября 2021 года остался без меры. При этом очередное подготовительное заседание судом назначено только на 12 января 2022 года", - говорится в комментарии.

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В Офисе генпрокурора добавили: адвокат обещает, что Пряхин уехал в Донецк по срочным семейным делам и вернется на следующее заседание, назначенное на 18 марта. А если нет – то прокурор подаст ходатайство о его содержании под стражей.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, задержанный в Киеве "заместитель министра информации ДНР" Пряхин скрылся на оккупированной территории.