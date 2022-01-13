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Со спутником "Сич-2-30" установлена ​​устойчивая связь, бортовые системы работают в штатном режиме, - Зеленский

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Со спутником "Сич-2-30" установлена ​​устойчивая связь, бортовые системы работают в штатном режиме, - Зеленский
Национальный центр управления и испытаний космических средств успешно провел первый сеанс связи со спутником "Сич-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме. Данные, полученные благодаря "Сич-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что успешная реализация таких масштабных космических проектов и дальше будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира, а отечественная аэрокосмическая отрасль будет визитной карточкой Украины.

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Топ комментарии

  • Павел Шульга
    ты связь с реальностью лучше установи, чучело зеленое
  • Scorpman Y
    мимит.. квартальний блазень винирнув з "муки" та почав нахвалятися супутником - до якого не має жодного відношення.
    Зараз це недорозуміння навроче та зі супутником лихо ще трапиться..
  • Voc Vox
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