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Профессиональная футбольная лига Испании разместила на своем сайте изображение Украины без оккупированного Крыма. ФОТО

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Профессиональная футбольная лига Испании разместила на своем сайте изображение Украины без оккупированного Крыма. ФОТО
Профессиональная футбольная лига Испании "Ла-Лига" разместила на своем сайте изображение Украины без оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в этой стране.

Ошибка была допущена в списке официальных трансляторов турнира. Так, на представленной виртуальной карте контуры Украины подсвечиваются без временно оккупированного Россией полуострова.

Профессиональная футбольная лига Испании разместила на своем сайте изображение Украины без оккупированного Крыма 01

Сообщается, что посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к президенту Профессиональной футбольной лиги Испании "Ла-Лига" Хавьеру Тебасу Медрано относительно немедленного внесения корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.

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Топ комментарии

  • Антон Гордиенко 2aa50432
    Давайте в ответ изображать Испанию без Каталонии
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Трохи скурвились іспанці - так буває коли Ішпанія переповнена расєйськіми військовими пенсіонерами і гебістами які накрали грошей і пенсію проводять у теплій Іспанії
  • SS 640592fb
    Там іспанців скоро не залишиться. Там зброд з усього світу так і лізе: африка, росія особливо.
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