Сенат США не принял законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
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Законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, в четверг не набрал достаточного количества голосов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ.
Документ поддержали 53 сенатора, 41 – проголосовал "против", тогда как для принятия нужно 60 голосов. Такой результат был ожидаем, поскольку демократы в среду представили свой собственный законопроект о санкциях по трубопроводу, автором которого является сенатор Роберт Менендес.
Ранее сенаторы договорились, что демократы проголосуют за санкции против трубопровода, в то же время республиканцы не будут блокировать некоторые кадровые назначения президента Джо Байдена, требующие одобрения Конгресса.