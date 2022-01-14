Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции, - Салливан
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность военного вторжения России в Украину. Он считает, что поводом к вторжению РФ может стать попытка переворота в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.
Джейк Салливан считает, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.
"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - заявил он.