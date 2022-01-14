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Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции, - Салливан

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Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции, - Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность военного вторжения России в Украину. Он считает, что поводом к вторжению РФ может стать попытка переворота в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.

Джейк Салливан считает, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • oleg1966
    ЗЕбил не зря этот цирк с Порохом придумал А дальше догадывайтесь сами что может быть
  • Amber
    В ответ на требование паРаши к НАТО вернуться к границам 1997 года, НАТО потребовало, чтобы Россия вернулась к границам Московии 1706 года.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Мордор нафантазує все що завгодно. Наприклад:
    1. Україна "знову" сама на себе "нападе", а РФ почне бомбити українські міста щоби Україну з Україною "помирити".
    2. Україна "нападе" на російських громадян на окупованих територіях.
    3. США "влаштують теракт" проти "Дамбаса" за допомогою хімічної збої, яку "бачили" ***** та Шойгуйло.
    4. Зеленориговське кодло так дістане громадян України, що вони зберуться та підуть на Банкову спитати - "чи не хоче Вова на палю"? А Вова з Оману заверещить - "ВВХ, ввєді вайска!"...
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