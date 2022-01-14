Секретная полиция ГДР Штази вела в 1970-х и 80-х годах записи о политике Шольца, который сейчас стал канцлером Германии

Секретная полиция Восточной Германии вела записи о нынешнем канцлере ФРГ Олафе Шольце, когда он был высокопоставленным чиновником молодежного крыла Социал-демократической партии Западной Германии в 1970-х и 80-х годах

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом сообщил в четверг немецкий таблоид Bild.

Файлы, полученные газетой, показали, что Штази внимательно следила за его визитами в то время, когда он был заместителем лидера "Молодых социалистов", описывая его как "опытного политического профессионала, который имеет большое влияние на организацию".

Штази собрала огромное количество информации о гражданах Восточной Германии и влиятельных людях за рубежом как через своих агентов, так и с помощью информаторов. Многие файлы были уничтожены до воссоединения Германии в 1990 году, но некоторые из них сохранились.

С 1978 по 1987 год агенты внешней разведки ГДР сообщали по меньшей мере 19 раз о Шольце и его деятельности в молодежной организации СДПГ. Как сообщила Bild сотрудница архива Штази Даниэла Мюнкель, в электронной базе спецслужбы, где упоминается Шольц, речь идет о работе гамбургского молодежного отделения, конфликты и течения в нем.

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Некоторые сообщения Шольцу Штази передавала в КГБ СССР. Так, в Москву пошла подготовленная в 1982 справка "оценка Федерального конгресса молодых социалистов", где упоминался Шольц. Эти документы в Германии не сохранились, но, как отмечает издание, могли сохраниться в России. Сама практика передачи таких сведений "была не редкостью", - пояснила Мюнкель.

"В СССР был большой интерес к политической ситуации и политическому раскладу в Федеративной Республике - это касалось и молодых социалистов", - добавила она.

Новость прокомментировал и сам Шольц. "Разумеется, я знаю, что за мной вели слежку. Это не здорово, но уже так сложилось", - заявил Шольц на пресс-конференции.

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