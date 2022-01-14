Посольство США в Украине призвало не поддаваться на "непрерывную дезинформацию" РФ

Посольство Соединенных Штатов в Украине призвало "не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах или даже ее подстрекательстве к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы", - говорится в сообщении.

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