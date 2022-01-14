Новости

Посольство США в Украине призвало не поддаваться на "непрерывную дезинформацию" РФ

3 80120
Посольство США в Украине призвало не поддаваться на "непрерывную дезинформацию" РФ
Посольство Соединенных Штатов в Украине призвало "не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах или даже ее подстрекательстве к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы", - говорится в сообщении.

Также читайте: США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

Посольство США в Украине призвало не поддаваться на непрерывную дезинформацию РФ 01

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Микола Папізже
    То в кого не дурна. В нас 73% вважали,а деякі досі вважають,що з наркомана-уклоніста буде хороший головнокомандувач військ. І якщо вони вже розчарувалися в зе, то ідіотами бути не перестали.
  • Павел Северин bc9b18a5
    У кого голова не дурна, то й знає, що з рашки йде суцільна "деза".
  • Павел Северин bc9b18a5
    Так, у нас нажаль досі є ті, що не бачуть очевидного.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости