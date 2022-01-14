За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Также читайте: Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе с начала суток, потерь нет, - штаб ООС

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 14 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.