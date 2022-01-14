За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, вблизи Причепиловки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
Недалеко от Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 14 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.