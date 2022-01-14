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В США назвали "хвастовством" заявления Москвы о переброске войск РФ на Кубу и в Венесуэлу и пообещали ответить в случае чего

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В США назвали "хвастовством" заявления Москвы о переброске войск РФ на Кубу и в Венесуэлу и пообещали ответить в случае чего
В Белом доме назвали "хвастовством" заявления российской стороны с угрозами переброски войск на Кубу и в Венесуэлу и заявили, что способны разобраться со всем этим решительным образом.

С таким заявлением выступил в четверг в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не буду давать ответ на хвастовство в публичных комментариях, и о чем речь не шла во время обсуждений в формате Диалога по стратегической стабильности", - заметил Салливан на просьбу отреагировать на заявление российской стороны о возможном размещении российских сил на Кубе и в Венесуэле.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы с этим справимся решительным образом", – подчеркнул советник президента Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан

Как сообщалось, в четверг глава российской делегации в формате Диалога по стратегической стабильности США-РФ, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что не исключает размещения российских сил на Кубе и Венесуэле. Его заявление прозвучало как угроза для американской стороны, причем было подчеркнуто, что все зависит от коллег в США.

Автор: Наталя Джума

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  • Кардан_вал
    Нехай кацапи пробують заводити війська на Кубу, у Венесуелу, в Папуа-Нову Гвінею тощо, нехай витрачають дорогоцінні ресурси.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ми знаємо, що ніхто не виживе, якщо почнеться ядерна війна. То Ви пропонуєте постійно йти на поступки, погрози і шантаж московії, щоб вона не розпочалпа цю війну? А дудки.
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