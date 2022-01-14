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"Бойтесь и ждите худшего": ночью хакеры атаковали правительственные сайты

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"Бойтесь и ждите худшего": ночью хакеры атаковали правительственные сайты
В Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.

Официальная информация появилась на фейсбук-странице Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с глобальной атакой в ​​ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - говорится в сообщении.

Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров.

На стартовой странице МИД есть объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Бойтесь и ждите худшего: ночью хакеры атаковали правительственные сайты 01

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Бойтесь и ждите худшего: ночью хакеры атаковали правительственные сайты 02

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Кардан_вал
    Забзділо мокшанськими онучами... От тільки дивує, що Міністерство цифрової трансформації, яке в рекламі таке круте і моцне, так обіср@лось...
  • Small Jerboa
    ВАУ!
    Неужели диссертация Кивы попала в открытый доступ?!!
    Это же БЕСЧЕЛОВЕЧНО!!!
  • Злий Укр
    Знаючи зевиродків і на кого вони працюють, то думаю що вся інформація зливається і так, а ця хакерська атака тільки легалізація того зливу, щоб відвести підозри від зливачів. Зелені вони не зрадники, вони вороги.
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