"Бойтесь и ждите худшего": ночью хакеры атаковали правительственные сайты
Официальная информация появилась на фейсбук-странице Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - говорится в сообщении.
Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров.
На стартовой странице МИД есть объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".