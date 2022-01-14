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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели
За сутки 13 января в Украине зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 января в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 92 835 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1656 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 летальных случаев – 140;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 выздоровели – 7285 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 заболели – 3 737 510 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 545 111 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 летальных случаев – 98 068;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 17 108 685.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведены 29 218 505 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели 13

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • siveryanin
    Піди на базар та купи собі хоча б баранячі мізки.
  • Антип61
    Конспирологи узнают о всех секретах Билла Гейтса, Сороса и рептилоидов с планеты Нубиру даже не слезая с дивана.
  • atv1204 atv
    не надо верить всему, что аферисты - заинтересованные в "пандемии" ворнякают..
    подумайте, что они будут делать, когда "пандемии" не будет? сейчас они получают огромные зарплаты и премии, откаты от вакцинации, наваривают на транспортировке вакцин миллионы, грабя бюджет Украины, предварительно засекретив расходы из бюджета..
    "пандемию" будут нагнетать.. никто из упырей не отдаст такую кормушку..
    народ Украины держат за лохов и скот, которым уготованы вакцины, локдауны и цифровой концлагерь в приложении дия, которое курирует фсб..
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