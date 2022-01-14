В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели

За сутки 13 января в Украине зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 января в Украине:

зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241);

92 835 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1656 человек;

летальных случаев – 140;

выздоровели – 7285 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 737 510 человек;

выздоровели – 3 545 111 человек;

летальных случаев – 98 068;

проведено ПЦР-тестирований – 17 108 685.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведены 29 218 505 прививок", - рассказали в Минздраве.







