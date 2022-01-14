В Украине за сутки от COVID-19 умерли 140 человек, зафиксированы 10 476 новых случаев заражения, 7285 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 13 января в Украине:
зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 663, медработников – 241);
92 835 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1656 человек;
летальных случаев – 140;
выздоровели – 7285 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 737 510 человек;
выздоровели – 3 545 111 человек;
летальных случаев – 98 068;
проведено ПЦР-тестирований – 17 108 685.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности проведены 29 218 505 прививок", - рассказали в Минздраве.