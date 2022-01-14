COVID-19 продолжает бить рекорды: за сутки в мире заболели более 3,2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 января в мире зарегистрировали 3 220 785 (3 199 579 – вчера) новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7671 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 320 960 551 случай инфицирования, из них 3 220 785 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 539 210 человек, из них 7671 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 264,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 36-ю. позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 20-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 10-я в мире и 7-я в Европе.