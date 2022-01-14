ВОЗ одобрила два новых препарата, рекомендованных для лечения COVID-19

ВОЗ внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID, два новых лекарственных средства. Применение препаратов привело к улучшению показателей выживания и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет журнал BMJ.

Тяжелый COVID теперь предлагают лечить Барицитинибом, который используют в терапии ревматоидного артрита, а для людей с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител - "Сотровимаб".

Речь идет, в первую очередь, о стариках и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.

В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов, в частности штамма "Омикрон", "до сих пор непонятна".

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Рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4 000 человек с COVID разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.

Напомним, ранее ВОЗ заявила о превращении коронавируса в эндемичную инфекцию.