Верховный Суд США заблокировал требование президента об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. Байден разочарован

Верховный Суд в США в четверг заблокировал требование президента Джо Байдена об обязательной вакцинации и тестировании, сотрудников крупных предприятий, но разрешил вакцинацию для определенных работников сферы здравоохранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские СМИ.

Верховный Суд заблокировал требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест.

Судьи утверждают, что Управление по охране труда (OSHA) не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн работников.

"Хотя Конгресс, бесспорно, предоставил OSHA полномочия регулировать риски, связанные с работой, он не предоставил этому агентству полномочий регулировать общественное здравоохранение в более широком смысле. Требование вакцинации 84 млн американцев, отобранных просто потому, что они работают в компаниях с более чем 100 сотрудниками, безусловно, относится к последней категории", - говорится в опубликованном Верховным судом решении.

Верховный суд также в четверг поддержал мандат на вакцинацию для медицинских работников в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением суда об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний.

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"Я разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе", - цитируют заявление Байдена СМИ.

"Этот чрезвычайный стандарт позволял работодателям требовать вакцинации или разрешать работникам отказываться от вакцинации при условии, что они проходили тестирование раз в неделю и носили маску на работе", - подчеркнул Байден.

Президент пообещал оказать давление на компании, чтобы они добровольно создали свои собственные требования к вакцинам или тестам.

"Я призываю лидеров бизнеса немедленно присоединиться к тем, кто уже сделал шаг вперед, включая треть компаний из списка Fortune 100, и ввести требования к вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ", - добавил Байден.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг назвала решение об обязательной вакцинации медицинских работников "хорошими новостями".

"Требования к медицинским работникам, подлежащим вакцинации, спасут жизни пациентов, а также жизни врачей, медсестер и других лиц, работающих в медицинских учреждениях", - сказала она в ходе брифинга.