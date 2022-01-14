В России объявили ​​внезапную проверку боевой готовности армии. ВИДЕО

В России проводится внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.

Автор: Наталя Джума