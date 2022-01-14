В России объявили внезапную проверку боевой готовности армии. ВИДЕО
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В России проводится внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ТАСС.
В Минобороны РФ заявили, что особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.
Войска Восточного военного округа проведут боевые стрельбы на отдаленных полигонах при проверке боеготовности.