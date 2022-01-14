Новости

В России объявили ​​внезапную проверку боевой готовности армии. ВИДЕО

35 776138
В России проводится внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ТАСС.

В Минобороны РФ заявили, что особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебрасывает на запад вооружения и технику с базы 5-й танковой бригады из Бурятии, - CIT

Войска Восточного военного округа проведут боевые стрельбы на отдаленных полигонах при проверке боеготовности.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Удобрение зашевелилось.
    Животные бл.дь.
  • Роман с камнем
  • Ярема Стогін 6249da91
    Росія керована тупим шовінізмом кремлівських маньяків впевнено і вперто іде (а її ************, заохочують і провокують) до свого логічного безславного розгрому і розпаду.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости