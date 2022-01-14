Мы готовы к диалогу с РФ, но не исключаем возможного нападения России на Украину, - Столтенберг

В случае нападения РФ на Украину Москву ожидают серьезные последствия в виде строгих экономических санкций.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

По словам Столтенберга, встреча России и НАТО была очень важной.

"Дискуссия была очень трудной. Мы заседали в течение четырех часов. Но это обстоятельство, на мой взгляд, только доказывает важность встречи, потому что мы переживаем критический для европейской безопасности период. Мы выслушали Россию, мы огласили наши позиции. Мы готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдем на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности", - отметил генсек Альянса.

В то же время он отметил, что в случае нападения РФ на Украину Москву ожидают серьезные последствия в виде строгих экономических санкций.

"Мы готовы к диалогу и продемонстрировали это вчера, но мы готовы к тому, что Россия снова начнет применять военную силу против соседа", - добавил Столтенберг.

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