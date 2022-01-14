Украина достигла "значительного прогресса" в реформах в сфере обороны, - НАТО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.
"Мы также встретились с нашими украинскими и грузинскими коллегами в отдельности, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в их странах и длительный прогресс в сфере реформ в оборонной отрасли", - отметил он.
Бауэр добавил, что, по мнению натовских военачальников, Украина достигла "значительного прогресса" в реформировании вооруженных сил, несмотря на "значительные проблемы".
В частности, он отметил успехи в том, что касается украинских спецподразделений.
"Мы призываем их оставаться благосклонными к реформам вооруженных сил, что позволит улучшить безопасность и развитие для всех украинцев", - добавил он.
Он отметил, что НАТО со своей стороны продолжит оказывать поддержку Украине.