Украина достигла "значительного прогресса" в реформах в сфере обороны, - НАТО

Украина добилась "значительного прогресса" в проведении реформ в сфере обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.

"Мы также встретились с нашими украинскими и грузинскими коллегами в отдельности, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в их странах и длительный прогресс в сфере реформ в оборонной отрасли", - отметил он.

Бауэр добавил, что, по мнению натовских военачальников, Украина достигла "значительного прогресса" в реформировании вооруженных сил, несмотря на "значительные проблемы".

В частности, он отметил успехи в том, что касается украинских спецподразделений.

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"Мы призываем их оставаться благосклонными к реформам вооруженных сил, что позволит улучшить безопасность и развитие для всех украинцев", - добавил он.

Он отметил, что НАТО со своей стороны продолжит оказывать поддержку Украине.