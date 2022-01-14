Во время хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не было, контент сайтов не изменен, - СБУ

Во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Контент сайтов также не изменился.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся в наличии информацией, - не произошло", - сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что с целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов.

"Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время", - отметили в СБУ.

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В свою очередь пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме.

Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".