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США и ЕС пока не договорились о конкретных санкциях против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, - Bloomberg

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США и ЕС пока не договорились о конкретных санкциях против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, - Bloomberg
США вынуждены оказывать давление на европейских союзников и партнеров, поскольку, несмотря на многочисленные переговоры, не смогли договориться с ними о конкретных санкционных мерах против России в случае ее вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет Bloomberg.

В Белом доме признали, что США и Европа не вполне согласны с тем, какие санкции могут быть применены.

"Означает ли это, что США и Европа будут иметь одинаковый вплоть до мельчайших деталей список? Нет", - цитирует издание советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

В то же время, как отмечает Bloomberg, по его словам, стороны согласны в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут "серьезные экономические последствия".

В частности, американские официальные лица недовольны тем, что "европейские страны не договорились о точных санкциях, которые они внедрят, если Россия вторгнется в Украину".

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Кроме того, "США обеспокоены тем, что европейские лидеры плохо подготовлены к ответу, если Путин совершит действия, которые не приведут к тотальному вторжению, такие как кибератаки или усиленные дезинформации".

Bloomberg сообщает, что трудности в выработке общего подхода к санкциям состоят и в том, что пока нет ясности, какие меры может принять Россия в отношении Киева.

"Помимо отправки войск это может предусматривать любые попытки организовать государственный переворот против президента Украины Владимира Зеленского или другие действия по дестабилизации его правительства", - говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что США и их европейские партнеры работали над пакетом экономических мер в течение нескольких месяцев. Они могли быть направлены против крупнейших российских банков, предусматривать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров.

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В то же время, некоторые члены ЕС подняли вопрос о влиянии таких санкций на их собственную экономику. В частности, не исключается прекращение Россией поставок газа. Нерешенность проблем, которые на этой неделе обсуждали США и Запад с Россией, уже привели к тому, что в четверг цены на газ в Европе выросли на 16%.

Как неприемлемые рассматривают некоторые страны предложения об отключении России от международной платежной системы Swift.

Автор: Леся Карпенко

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  • Gozzalik salonu
    Европроститутки, ну будете потом в себя выгребать
  • Прощай немытая раССея
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  • Зайда
    Срана стара європпка начинена бл*дотою, яка отримує гроші з газпромовської каси. Впираються зі всіх сил, вскриваються нові консерви на додачу до старих. А про свіфт я вже давно казав - не відключать вони його! Вони через нього бабло за газ та нафту пересилають у кацапердію. Вони не будуть бабло чемоданами возити. Німаки з австріяками не дадуть відключити свіфт, деякі політики в Новому уряді Німеччини не здатні переламати супротив бюргерської зажраної корпоративної дойчланд. Вони хаби у себе побудували для того, щоб газ перепродувати з обох потоків.
    Мало того, німота відключає теплові та атомні станції, робить себе ще більш залежної від мокшанського газу на час т зв. "зеленого переходу", який має відбутися до 2050 року.
    Вони нас кинуть, надія лише на англосаксів, поляків та країни Балтії.
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