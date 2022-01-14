США и ЕС пока не договорились о конкретных санкциях против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, - Bloomberg
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет Bloomberg.
В Белом доме признали, что США и Европа не вполне согласны с тем, какие санкции могут быть применены.
"Означает ли это, что США и Европа будут иметь одинаковый вплоть до мельчайших деталей список? Нет", - цитирует издание советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.
В то же время, как отмечает Bloomberg, по его словам, стороны согласны в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут "серьезные экономические последствия".
В частности, американские официальные лица недовольны тем, что "европейские страны не договорились о точных санкциях, которые они внедрят, если Россия вторгнется в Украину".
Кроме того, "США обеспокоены тем, что европейские лидеры плохо подготовлены к ответу, если Путин совершит действия, которые не приведут к тотальному вторжению, такие как кибератаки или усиленные дезинформации".
Bloomberg сообщает, что трудности в выработке общего подхода к санкциям состоят и в том, что пока нет ясности, какие меры может принять Россия в отношении Киева.
"Помимо отправки войск это может предусматривать любые попытки организовать государственный переворот против президента Украины Владимира Зеленского или другие действия по дестабилизации его правительства", - говорится в сообщении.
Bloomberg пишет, что США и их европейские партнеры работали над пакетом экономических мер в течение нескольких месяцев. Они могли быть направлены против крупнейших российских банков, предусматривать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров.
В то же время, некоторые члены ЕС подняли вопрос о влиянии таких санкций на их собственную экономику. В частности, не исключается прекращение Россией поставок газа. Нерешенность проблем, которые на этой неделе обсуждали США и Запад с Россией, уже привели к тому, что в четверг цены на газ в Европе выросли на 16%.
Как неприемлемые рассматривают некоторые страны предложения об отключении России от международной платежной системы Swift.